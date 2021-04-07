شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو × تشيلسي: ثنائية تهديفية إنجليزية نادرة وحائط صد سنغالي في فوز كبير للبلوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خطا تشيلسي خطوة كبيرة نحو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على نادي بورتو البرتغالي بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ8 للمسابقة.

وأنهى البلوز الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، مايسون ماونت.

وفي الشوط الثاني نجح الظهير الأيسر الإنجليزي بن تشيلويل من مضاعفة تقدم الضيوف قبل 5 دقائق فقط من النهاية، ليضع تشيلسي قدمًا في نصف نهائي المسابقة، في انتظار حسم المواجهة رسميًا في الأسبوع المقبل.

رجل المباراة:

حصل حارس تشيلسي إدوارد ميندي، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد ادائه الكبير الذي تمكن من خلاله في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة في 8 مبارياته مع البلوز في دوري الأبطال.

ميندي تصدى لـ 5 كرات من أصحاب الأرض، جميعهم نتيجة تسديدات من داخل منطقة الجزاء، ليواصل الحارس السنغالي تألقه الكبير مع النادي اللندني.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- سجل مايسون ماونت أهدافًا تحت قيادة توماس توخيل أكثر من أي لاعب آخر في تشيلسي (5).

- هذه هي أول مباراة يسجل فيها لاعبين إنجليزين من تشيلسي في دوري الأبطال (ماونت وتشيلويل) منذ جون تيري وفرانك لامبارد ضد نابولي في مارس 2012.

- منذ مباراة توماس توخيل الأولى كمدرب مع تشيلسي (27-1-2021)، لا يوجد حارس على مستوى أندية الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى حافظ على نظافة شباكه في مختلف البطولات أكثر من إدوارد ميندي.

- تشيلسي حافظوا على نظافة شباكهم تحت قيادة توخيل في 13 من أصل 16 مباراة.

- فقط كايلور نافاس (8 من 8) هو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في أول 8 مباريات له بدوري الأبطال أكثر من السنغالي إدوارد ميندي (7 من 8)