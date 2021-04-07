شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت «4-2».. هاتريك هلال لوادي دجلة يتفوق على ثنائية أحمد على للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزا كبيرا على حساب نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف وادي دجلة نجمه محمد هلال هاتريك في الدقائق 2 و76 من ضربة جزاء و88، وأحمد عاطف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع 92.

بينما تكفل النجم أحمد على هداف الدوري السابق بتسجيل هدفي فريقه البنك الأهلي في الدقيقتين 21 و79، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة 4-2.

بهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 16 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.