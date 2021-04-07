شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مباشر .. نوير يمنع نيمار من تسجيل الثالث.. ونافاس يتألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الشوط الثاني بضغط عالي للفريق الألماني بايرن ميونخ وحاول الفريق تعديل النتيجة خلال الدقائق الأول من الشوط الثاني للمباراة، بينما حاول باريس سان جيرمان الاستمرار على نفس النهج والاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن تمركزلاعبي وسط البافاري كانت لهم الكلمة العليا حتى الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 51 فرصة كبيرة رائعة لباريس سان جيرمان لينقذ مانويل نوير فريقه من هدف ثالث بعدما نجح مبابي بمراوغة عدد من مدافعي بايرن ميونخ وأوصل الكرة للنجم البرازيلي نيمار الذي سدد الكرة تجاه العملاق الألماني الذي استطاع التصدى للكرة وإخراج الكرة بعيداً عن مربع العمليات للبافاري.

وتعملق نافاس في هجمتين متتالين للعملاق الألماني، جاءت الأولى بعدما تصدى حارس باريس سان جيرمان لتسديدة قوية من خارج المنقطة، والثانية تصدى للكرة من داخل مربع العمليات بعد تسديدة قوية من كيميتش.

وكان فريق باريس سان جيرمان حقق مفاجأة كبرى في الشوط الأول أمام بايرن ميونخ وتقدم بهدفين لهدف خلال اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب أليانز أرينا معقل البافاري ضمن جولة ذهاب دوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

أهداف المباراة

بدأ بايرن ميونخ بضغط هجومي عالي على باريس سان جيرمان وأضاع الفريق الألماني هدفا مبكرا بعدما وجاءات في العارضة، ولكن سريعا رد باريس سان جيرمان في تسجيل هدفا مبكرا عند الدقيقة الثالثة عن طريق كيليان مبابي بعدما استلم الكرة من نيمار ووضعها في مانويل نوير بقوة لتصطدم بقدمه وتسكن شباكه.

وجاءت الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول لتشهد خطورة كبيرة من فريق باريس سان جيرمان، ويسجل الهدف الثاني بقيادة ماركينيوس الذي انفرد بالمرمى بعدما استلم الكرة الحريرية من نيمار ويسددها في شباك نوير. وقلص بايرن ميونخ الفارق أمام باريس سان جيرمان وسجل تشوبو موتينج هدف البافاري الأول عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

الشوط الأول

وحاول الفريق الألماني تشكيل ضغط عالى على دفاعات باريس سان جيرمان بقوة كبيرة لتسجيل هدف التعادل ولكن دفاعات الفريق الفرنسي كان بالمرصاد حتى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واضاع مولو، هدفا محققا عند الدقيقة التاسعة بعدما سقطت الكرة أمامه في منطقة جزاء الفريق الفرنسي ووضعها في أيدى نافاس بدلا من توجيها في زواية بعيدة عن حارس الفريق الفرنسي. وعند الدقيقة ألغى حكم المباراة هدفا آخر لفريق باريس سان جيرمان بداعى التسلل بعدما سكنت الكرة مرمى مانول نوير.

وعند الدقيقة 17 انحصر اللعب قليلاً داخل وسط ملعب الفريقين في محاولة من باريس سان جيرمان للامتصاص اللعب خاصة في ظل الضغط العالي الذي فرضه بايرن ميونخ بكل قوة على مدار الشوط الأول .

وجاءات القطة التعادل عند الدقيقة 20 بعدما ضرب مولر الكرة من جديد برأسه تجاه نافاس الذي تصدى للكرة ببراعة ومنعها من الدخول. وبعد دقيقة واحدة من فرصة مولر، جاءت فرصة أخرى، للفريق الألماني بتسديدة قوية من الخارج ومنعها نافاس أيضا من الدخول.

واستمر اللعب بنفس الصورة التى بدأ بها الفريق الألماني ولكن اعتمد فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بالاعتماد على الأطراف خاصة الأيسر بقيادة كومان الذي شكل خطورة كبير على دفاعات باريس سان جيرمان.

وجاءت الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول لتشهد خطورة كبيرة من فريق باريس سان جيرمان، ويسجل الهدف الثاني بقيادة ماركينيوس الذي انفرد بالمرمى بعدما استلم الكرة الحريرية من نيمار ويسددها في شباك نوير.

وحاول الفريق الألماني تسجيل الهدف الثاني وضغط بشراسة خلال الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول واعتمد على الكرات العرضية من الجانبين لاستغلال القناص تشوبو موتينج الذي يتمتع بلعب الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء ولكن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد وتمكنت من إبطال الهجمات الألمانية المتتالية.

أعلن المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان 7-4-2021

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.شش

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.