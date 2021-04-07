شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يُنقذ أولمبياكوس في نصف نهائي كأس اليونان بهدف عالمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني هدف التعادل لفريقه في شباك منافسه باس جيانينا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس اليونان.

تقدم فريق باس جانينا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سددها رودريجو، فيما أدرك النجم المصري كوكا الذي شارك في المباراة كاملة هدف التعادل لفريقه بمقصية رائعة في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.