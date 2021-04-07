شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف واحد فقط .. 4 أرقام مميزة يحققها مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم فريق باريس سان جيرمان خارج قواعده بهدفين دون مقابل على حامل اللقب بايرن ميونخ في مباراة ضمن مرحلة الذهاب لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا 2020/2021.

وتشير عقارب الساعة إلى مرور نصف ساعة فقط من بداية المباراة، لكن الزائر الباريسي يقدم نتيجة واداء كبير امام بطل الموسم الماضي وأبرز المرشحين للقب في الموسم الحالي.

وأفتتح المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الهدف الأول بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، ليكون قد سجل في 20 مباراة مختلفة بدوري أبطال أوروبا، ويصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يحقق ذلك (بعمر 22 عامًا و108 يومًا) محطمًا الرقم السابق بأسم ليونيل ميسي، والذي حققه وهو بعمر 23 عامًا و118 يومًا خلال عام 2010.

ولم يتوقف مبابي عند ذلك، فهدف المهاجم الفرنسي (بعد 148 ثانية) هو أسرع هدف يسجله فريق باريس سان جيرمان في دوري الأبطال منذ هدف داني ألفيش بعد 84 ثانية في سبتمبر 2017 (ضد بايرن ميونخ أيضًا) .



ويعد هدف مبابي هو ثاني أسرع هدف يستقبله بايرن ميونخ على ملعبه في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، بعد هدف واين روني مع مانشستر يونايتد في 30 مارس 2010 (بعد 65 ثانية) .



ويظل كريم بنزيما (19) هو اللاعب الفرنسي الوحيد الذي سجل أكثر من مبابي (12) في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال. مع معادلة مهاجم باريس سان جيرمان اليوم لسجل الأسطورة الفرنسي، تييري هنري (سجل 12 هدفًا في الأدوار الإقصائية) .