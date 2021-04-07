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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في الدورة الدولية لمدربي الكاراتيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
شاركت بلادنا في الدورة الدولية للمدربين، التي أقامها الاتحاد العربي للكاراتيه بالتعاون مع الاتحاد المتوسطي وتحت اشراف الاتحاد الدولي للكاراتيه، عبر الاتصال المرئي.
وتناولت الدورة التي استمرت يومين، التدريب على الاداء الهجومي والدفاعي، للاعب الكاراتيه وعلى التكنيك والتدريب التعليمي واكتساب الخبرات.
ومثل بلادنا ٤٠ مشاركا منهم ١٦ مدربا معتمداً لدى الاتحاد ومجموعة من مساعدي المدربين والحكام ولاعبي المنتخبات الوطنية.