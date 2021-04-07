اليمن تشارك في الدورة الدولية لمدربي الكاراتيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت بلادنا في الدورة الدولية للمدربين، التي أقامها الاتحاد العربي للكاراتيه بالتعاون مع الاتحاد المتوسطي وتحت اشراف الاتحاد الدولي للكاراتيه، عبر الاتصال المرئي.



وتناولت الدورة التي استمرت يومين، التدريب على الاداء الهجومي والدفاعي، للاعب الكاراتيه وعلى التكنيك والتدريب التعليمي واكتساب الخبرات.

ومثل بلادنا ٤٠ مشاركا منهم ١٦ مدربا معتمداً لدى الاتحاد ومجموعة من مساعدي المدربين والحكام ولاعبي المنتخبات الوطنية.