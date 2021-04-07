شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توقف «حمدالله».. والمدة قابلة للتمديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرضت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة عقوبة تجاه مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، بإيقافه (15) يوما عن خوض المباريات الرسمية بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي النصر ونادي الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

وأوضحت أن هذه المدة قابلة للتجديد ولن يشارك في جميع مباريات فريقه خلال هذه المدة، ويبدأ سريان هذا القرار من تاريخ الإخطار، وفقا للمادتين (149) و(152) من اللائحة.

وذكرت اللجنة في منطوق القرار:

أولاً: إيقاف لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله لمدة (15) يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقاً للمادة (149) والمادة (152) من اللائحة.

ثانياً: يبدأ سريان مدة الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذا القرار وفقاً للمادة (151) من اللائحة.

ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (153) من اللائحة.