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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز لاعب الهلال الدولي ياسر الشهراني بنجومية شهر مارس في استفتاء الاتحاد الآسيوي لأفضل لاعب بغرب آسيا خلال الشهر الماضي، حيث حصل على 47.84% من أصوات المشاركين. وحل ثانيا لاعب النجف العراقي محمد الزهرة (40.95% من الأصوات)، وجاء ثالثا حارس مرمى الجليل الأردني مصطفى أبومسامح. (مكة)



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