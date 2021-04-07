مفصل المالكي يزيد معاناة الاتحاد

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ويختتم الفريق اليوم استعداداته لمواجهة الهلال، حيث ينتظر أن يدفع المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي بعبدالعزيز الجبرين بجانب قائد الفريق، كريم الأحمدي لسد غياب المالكي.
من جهة أخرى اجتاز المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش الاختبارات اللياقية والفنية التي خضع لها من قبل الجهاز الفني المساعد لكاريلي وبذلك يتأكد انضمامه لقائمة الــ 18 لاعبا التي ستخوض مواجهة الهلال.
من جانبه، رصد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، مكافأة مالية مجزية للاعبين حال فوزهم على الهلال وذلك بهدف رفع معنوياتهم وتحفيزهم لاسيما مع وجود ثلاث غيابات مؤثرة تتمثل في الموقوفين زياد المولد وأحمد حجازي والمصاب عبدالإله المالكي.
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