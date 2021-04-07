شكرا لقرائتكم خبر مفصل المالكي يزيد معاناة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضربة موجعة بسبب تعرض لاعب الوسط عبدالإله المالكي لإصابة قوية في مفصل القدم خلال التدريبات ستمنعه المشاركة في المباراة المهمة غدا أمام الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويختتم الفريق اليوم استعداداته لمواجهة الهلال، حيث ينتظر أن يدفع المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي بعبدالعزيز الجبرين بجانب قائد الفريق، كريم الأحمدي لسد غياب المالكي.

​من جهة أخرى اجتاز المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش الاختبارات اللياقية والفنية التي خضع لها من قبل الجهاز الفني المساعد لكاريلي وبذلك يتأكد انضمامه لقائمة الــ 18 لاعبا التي ستخوض مواجهة الهلال.

من جانبه، رصد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، مكافأة مالية مجزية للاعبين حال فوزهم على الهلال وذلك بهدف رفع معنوياتهم وتحفيزهم لاسيما مع وجود ثلاث غيابات مؤثرة تتمثل في الموقوفين زياد المولد وأحمد حجازي والمصاب عبدالإله المالكي.