«إصابات خطيرة وجراحة عاجلة».. تفاصيل مشاجرة نادي الزمالك.. والسبب مرتضى

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت التقاريرالطبية المبدئية، عن إصابة محمد بدر، المدير المالي لنادي الزمالك بكسر من الدرجة الأولى في عظمة الترقوة، بعد المشاجرة التي نشبت بينه وعبدالعزيز حمدي، مدلك الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل مقر القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن أن مدلك الفريق تهجم بشكل كبير على المدير المالي، لدرجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة، ونقله إلى المستشفى. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ومصدر يكشف سبب الخناقة

وأكد المصدر، أن الأزمة بدأت بعدما استفسر مدلك الفريق عبدالعزيز حمدي، من المدير المالي عن المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الطبي، منذ مجلس مرتضى منصور.

وأشار المصدر، إلى أن مدلك الفريق استفسر أيضا عن حقيقة صرف هذه المستحقات على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها، لتتعالى الأصوات، وبعدها حدثت المشاجرة.

وتابع: «اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، تحقق فيما حدث، خاصة بعد نقل المدير المالي بعربة الإسعاف إلى المستشفى».

كما كشف المصدر، عن كواليس جديدة، فى الإصابة التي تعرض لها محمد بدر، المدير المالي للفريق بعد المشاجرة، التي نشبت بينه وعبد العزيز حمدي، مدلك الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل مقر القلعة البيضاء.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـموقع «الوطن سبورت»، على أن المدير المالى للقلعة البيضاء نقل إلى المستقى على الفور وأجرى أشعة مقطعية، والتي أثبتت إصابته بكسر من الدرجة الأولى في عظمة الترقوة.

وتابع المصدر: «الإصابة التي تعرض لها محمد بدر خطيرة وتقرر أن يخضع لعملية جراحية غدا داخل أحد المستشفيات الكبرى».

وبدأت الأزمة حينما استفسر مدلك الفريق عبد العزيز حمدي، من المدير المالي للأبيض محمد بدر عن المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الطبي، منذ المجلس السابق.

في الوقت الذى قام فيه مدلك الفريق بالاستفسار أيضا عن حقيقة صرف هذه المستحقات على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها، لتتعالى الأصوات، وبعدها حدثت المشاجرة.

الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة

في سياق مختلف، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض المنافسات المقبلة بالبطولات المختلفة محليا وأفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، السبت المقبل، بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها سيكون على موعد مع لقاء حرس الحدود ببطولة كأس مصر يوم 14 أبريل الحالي، بعدها يخوض لقاء قمة الدوري أمام النادي الأهلي يوم 18 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.

ويضع الفريق نصب عينيه حاليا المنافسة الأفريقية، قبل الاستعداد للمباريات المحلية، في الوقت الذي بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

ورغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري، إلا أن النادي ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة، بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.