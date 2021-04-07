فاروق جعفر: لا أقبل اعتذار ميدو

الشارقة - اميمة ياسر - أكد فاروق جعفر النجم التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن اعتذار أحمد حسام ميدو له أمس "غير مقبول" نتيجة التجاوز الكبير فى حقه.



وكان ميدو أشار إلى أن فاروق جعفر قاله له "من قال لك إننا نسعى لمصلحة نادي الزمالك"، لافتًا إلى أن هؤلاء هم من يعملون داخل النادي ، قبل أن يقدم اعتذارا له عبر برنامجه التليفزيوني.



وقال فاروق جعفر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ميدو تجاوز بشكل كبير فى حقه "كذبا" مشيرا إلى أن كافة الأقاويل التى ذكرها ميدو لا أساس لها من الصحة ولا تمس للواقع بأى شىء.



وأضاف: " فاروق جعفر تاريخه معروف لدى الزملكاوية ولا يمكن أن يصدر منه أى شىء ضد نادى الزمالك.. الزمالك هو حياتنا وبيتنا الكبير صاحب الفضل على الجميع".



وتابع: " لا أقبل اعتذار ميدو.. ويجب عليه أن يتعلم كيفية الحديث عن أساطير الزمالك.. يجب أن يحترم الصغير الكبير".



وعلى الجانب الأخر، يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لبطل السنغال في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض تونجيث تدريبه في السادسة مساءً باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض التدريب الأخير في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث.



ويسعى الزمالك إلى الفوز بالمباراة المقبلة أمام وتونجيث السنغالى من أجل الحفاظ على فرص تأهله إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية ، منتظرا نتيجة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر والتى فى حال فوز الترجي على المولودية والزمالك على بطل السنغال يتأهل الأبيض برفقة بطل تونس إلى الدور المقبل من البطولة التى تعد الأكبر داخل أركان القارة السمراء.