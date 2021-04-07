شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود وليد أزارو فى الصيف للدورى المصرى عبر بوابة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من التقارير، أن المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى قد يعود إلى الدورى المصرى من جديد في الموسم المقبل عب بوابة نادى الزمالك.

ويسعى نادى الزمالك إلى تدعيم مركز المهاجم بسبب العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق منذ رحيل مصطفى محمد عن الفريق إلى جالاتا سراى التركى، وعدم إثبات مروان حمدى نفسه حتى الآن ، بالإضافة إلى عدم ظهور التونسى سيف الدين الجزيرى مع الفريق بشكل مستمر لعدم قيده في بالقائمة الأفريقية.

ويملك وليد أزارو دراية كبيرة بالدوري المصرى مما يعزز فرص انتقاله للزمالك، حيث تعاقد الأهلى مع أزارو فى صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

ومن جانبه، يترقب النادي الأهلي الحصول على نسبة من عائد بيع مهاجمه السابق المغربي وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي الحالي حال بيعه لنادي الزمالك، حيث وضع مسئولو الأهلي بنداء في عقد بيع وليد أزارو للاتفاق يمنحهم الحق في الحصول على نسبة من عائد بيع اللاعب المغربي، إذا ما وافق نادي الاتفاق السعودي على بيع اللاعب.