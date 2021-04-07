شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مواجهة سيمبا التنزانى واستعدادات الفريق لها، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة الذى يعقد غدًا الخميس.

ويبدأ المؤتمر الصحفى لموسيمانى وأحد لاعبى الأهلى فى الثامنة مساء غدٍ الخميس، وذلك على استاد «الأهلى we السلام»، الذى يستضيف مباراة سيمبا التنزانى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفنى لفريق سيمبا التنزانى وأحد لاعبى الفريق مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن المباراة فى الثامنة والنصف، عقب نهاية مؤتمر موسيماني.

وحسم الأهلى تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.