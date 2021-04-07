شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يبدأ التأهيل مع بيراميدز.. وتجهيز دييجو رولان لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود وادى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خوض التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التى تعرض لها بكسر وشرح في ضلعين من الضلوع، حيث خاض اللاعب تدريبات منفردة فى مران بيراميدز الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الأربعاء.

وادي كان خرج مصابا في الدقيقة 34 من الشوط الأول في مباراة نكانا الزامبي التى جمعتهما يوم 10 مارس الماضى، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما خاض الأروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق السماوى تدريبات تأهيلية مكثفة، لتأهيله قبل مواجهة الرجاء المقبلة، حيث غاب اللاعب عن المباراة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.