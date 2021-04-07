اخبار الرياضه

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 7/ 4/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 4/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، عبد الواحد السيد من داخل الخليج 365 يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك، ومدرب الحراس يستعين بـ"الوحل" فى التدريب قبل مواجهة تونجيث.

 

عبد الواحد السيد من داخل الخليج 365 يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك

أعلن عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك و منتخب مصر السابق ، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات نادي الزمالك المقبلة ، المرجح إقامتها فى القترة من  يوليو حتى أكتوبر المقبلة.

عبد الواحد السيد من داخل الخليج 365 يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك

 

الزمالك يخضع لمسحة طبية غدا استعدادا لتونجيت

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن غدا الخميس، تحت إشراف الاتحاد الإفريقى "كاف".

الزمالك يخضع لمسحة طبية غدا استعدادا لتونجيت

 

كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

 

كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث

 

الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الختامى قبل لقاء تونجيث

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الأخير للفريق في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، ومن المقرر أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

 

الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الختامى قبل لقاء تونجيث

 

مدرب حراس الزمالك يستعين بـ"الوحل" فى التدريب قبل مواجهة تونجيث

استعان البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، بطريقة مختلفة فى تدريب حراس الفريق، قبل مواجهة تونجيث السنغالى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مدرب حراس الزمالك يستعين بـ

 

تونجيث يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للزمالك الجمعة.. وطاقم التحكيم يصل غدا

يخوض فريق تونجيث السنغالي تدريبه الرئيسي باستاد القاهرة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء الزمالك المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تونجيث يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للزمالك الجمعة.. وطاقم التحكيم يصل غدا

 

مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة

شهدت صالة الشرقية للدخان التى  أقيمت عليها مباراة الاهلى و الزمالك فى بطولة الجمهورية لكرة السلة  تحت 20 سنة  ،أحداث شغب ، ومشادات بين لاعبى الفريقين ، بعد نهاية اللقاء ، و الذى أسفر عن فوز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 79\81  .

مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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