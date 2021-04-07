شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 7/ 4/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 4/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، عبد الواحد السيد من داخل الخليج 365 يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك، ومدرب الحراس يستعين بـ"الوحل" فى التدريب قبل مواجهة تونجيث.

عبد الواحد السيد من داخل الخليج 365 يعلن الترشح رسمياً لانتخابات نادى الزمالك

أعلن عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك و منتخب مصر السابق ، الترشح على منصب العضوية فى انتخابات نادي الزمالك المقبلة ، المرجح إقامتها فى القترة من يوليو حتى أكتوبر المقبلة.

الزمالك يخضع لمسحة طبية غدا استعدادا لتونجيت

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد غدا الخميس، تحت إشراف الاتحاد الإفريقى "كاف".

كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الختامى قبل لقاء تونجيث

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الأخير للفريق في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة المقبل بملعب النادي بميت عقبة؛ استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، ومن المقرر أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مدرب حراس الزمالك يستعين بـ"الوحل" فى التدريب قبل مواجهة تونجيث

استعان البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، بطريقة مختلفة فى تدريب حراس الفريق، قبل مواجهة تونجيث السنغالى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تونجيث يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للزمالك الجمعة.. وطاقم التحكيم يصل غدا

يخوض فريق تونجيث السنغالي تدريبه الرئيسي باستاد القاهرة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء الزمالك المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة