شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على المصرى بالهدف الثاني بتوقيع شكري نجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شكري نجيب الهدف الثاني لفريق الإسماعيلي في مرمى المصري في ديربي القناة، المقام حاليا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

كان فريد شوقي سجل الهدف الأول للإسماعيلي بالخطأ في مرماه، وحرمت تقنية الفار المصري من التعادل حينما ألغت هدف سجله أحمد جمعة في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وجاء هدف شكري نجيب في الدقيقة 62 من زمن اللقاء المقام حاليا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حارس مرمى محمد فوزي، وخط الدفاع الرباعي حسين السيد، مروان صحراوى، محمد عمار، عبد الله جمعة، وفي الوسط محمد حسن، محمد عادل، أرى بابل، أحمد مدبولي، وثنائي الهجوم فخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب.

وجاء على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من محمد صبحي، أحمد كاستيلو، محمد صادق، عمر الوحش، عماد حمدي، نادر رمضان، مصطفى فارس، عبد الرحمن مجدي، أحمد مصطفى.

في المقابل جاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى أحمد مسعود، ورباعي الدفاع حجاج عويس وعمرو موسى واحمد شوشة وحسن علي، وخط الوسط: إيمانويل ايزي وفريد شوقي ومصطفى سلطان وعمر كمال، وثنائي الهجوم أحمد رفعت وأحمد جمعة.

ويجلس على مقاعد الاحتياطي بالمصري كلا من، احمد شديد وكريم العراقي واسلام صلاح وجريندو وسعيدو سيمبوري وعنتر وكازادي واسلام عطية ودعدور.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.