شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق الوقت وضغط المباريات يلغى معسكر منتخب للمحليين فى مايو و استبداله بيوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على فكرة إقامة معسكر للاعبي المنتخب الأول في شهر مايو المقبل ، وإقامة ودية للاعبين المحليين على أن يتم إستبداله و إقامة معسكر في شهر يوليو خلال فترة توقف الدوري لإنشغال المنتخب الأوليمبي بالاستعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.

طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر للاعبين المحليين قبل مباريات الفراعنة في شهر يونيو والتي يتخللها مباراتين للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر ، من أجل تجهيز اللاعبين ولكن ضيق الوقت وضغط مباريات الدوري دفع مسئولو اللجنة الثلاثية للإكتفاء بمعسكر يونيو الرسمي.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم الاربعاء تصنيف المنتخبات الدولية لشهر أبريل، حيث لم يحدث أى تغير فى ترتيب الستة الأوائل ، حيث بقيت بلجيكا فى الصدارة ثم فرنسا والبرازيل ، فى المركزين الثاني والثالث ومن خلفها تأتى إنجلترا والبرتغال واسبانيا ثم احتلت إيطاليا المركز السابع الآن بعدما تقدمت 3 مراكز.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز فى التصنيف "فيفا"، ليحتل المركز الـ 46 عالمياً، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية.

في حين حل منتخب السنغال فى المركز الـ22 عالمياً بعدما تراجع "مركزين" فى التصنيف، لكنه احتفظ بصدارة قائمة المنتخبات الإفريقية متفوقاً على تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب.