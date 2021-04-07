شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تصدره لدورى الطائرة بالفوز على سموحة فى مباراة مؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى الممتاز ليواصل تصدره على عرش ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة .

و يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الترسانة يوم الجمعة المقبلة فى إطار الجولة الرابعة من الدور الثانى بنهائيات الدورى .

أقيمت على مدار الإثنين الماضى ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة من الدور الثانى بنهائيات دورى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: الطيران على الداخلية 2/3، والزمالك على بتروجت 1/3، والأهلى على هليوبوليس 0/3.

كما حقق طلائع الجيش الفوز على الترسانة 2/3، والاتحاد السكندرى على سبورتنج 1/3، فيما تأجل لقاء القناة أمام سموحة لوجود حالات كورونا فى صفوف الأول.

وشهدت الجولة الثانية فوز كل من الزمالك على سموحة 3 / 1، والأهلى على بتروجت 3 /0، والاتحاد السكندري على الترسانة 3 / 1، وسبورتنج على الطيران 3 / 2، وطلائع الجيش على هليوبوليس 3 / 1.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية، فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

وشهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى، والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.