شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يعلن رسميا انتقال حسام حسن والترهونى لأهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه إعارة ثنائى الفريق الأزرق محمد الترهونى وحسام حسن إلى نادى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 شهور بعد الاتفاق على كافة البنود التعاقدية على أن يعود الثنائى للموج الأزرق بداية الموسم المقبل .

كان مسئولو أهلى طرابلس قد عقدوا جلسة ودية مع فرج عامر منذ أسبوع بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الليبى الذى طلب التعاقد مع اللاعبين وهو ما وافق عليه رئيس سموحة واحمد سامى المدير الفني للفريق .

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين لفريقهما الجديد لبداية الموسم حيث أن أهلى طرابلس يستعد حاليا لبداية الموسم هناك .

يذكر أن فترة الإنتقالات في ليبيا بتبدأ من أول أبريل الجارى وتنتهى نهاية الشهر نفسه .