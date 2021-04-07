شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم على المصري بهدف عكسي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من لقاء المصري والإسماعيلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ديربي القناة، المقام حاليا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، عن طريق فريد شوقي لاعب وسط المصري بالخطأ في مرماه.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حارس مرمى محمد فوزي، وخط الدفاع الرباعي حسين السيد، مروان صحراوى، محمد عمار، عبد الله جمعة، وفي الوسط محمد حسن، محمد عادل، أرى بابل، أحمد مدبولي، وثنائي الهجوم فخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب.

وجاء على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من محمد صبحي، أحمد كاستيلو، محمد صادق، عمر الوحش، عماد حمدي، نادر رمضان، مصطفى فارس، عبد الرحمن مجدي، أحمد مصطفى.

في المقابل جاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى أحمد مسعود، ورباعي الدفاع حجاج عويس وعمرو موسى واحمد شوشة وحسن علي، وخط الوسط: إيمانويل ايزي وفريد شوقي ومصطفى سلطان وعمر كمال، وثنائي الهجوم أحمد رفعت وأحمد جمعة.

ويجلس على مقاعد الاحتياطي بالمصري كلا من، احمد شديد وكريم العراقي واسلام صلاح وجريندو وسعيدو سيمبوري وعنتر وكازادي واسلام عطية ودعدور.