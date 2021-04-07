شكرا لقرائتكم خبر عن "الفتاق" يُهدد مشاركة على جبر مع بيراميدز فى مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى على جبر قائد دفاع بيراميز، من أعراض الفتق السرى بعد مشاركته فى مواجهة الرجاء المغربى، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

وعقب العودة إلى القاهرة اشتكى على جبر من إصابة "الفتق" ومن المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد موقفه من الخضوع لعملية جراحية من عدمه، ويسعى جبر للمشاركة أولاً مع فريقه فى مواجهة الرجاء المقبلة رغم معاناته من الإصابة، ثم يقوم بإجراء الفحوصات الطبية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربى في التاسعة مساء الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

الرجاء يتربع على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

وكان أسامة جلال مدافع بيراميدز تعرض لنفس الإصابة خلال مواجهة الرجاء، وأجرى اللاعب العملية الجراحية بأحد المستشفيات، فور وصول البعثة إلى القاهرة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته لإجراء جراحة سريعة.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعب بيراميدز ومدافع المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، عملية التأهيل بعد 10 أيام من الآن، على أن يغيب من 6 إلى 8 أسابيع عن الملاعب قبل العودة مجددا إلى الملاعب.