شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 7 \ 4\ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الرياضية ، منها .. احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة ، و اصابة عمر جابر فى مران بيراميدز ، و فوز الطلائع على الجونة برباعية.

مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة

على معلول خارج قمة الدورى بين الأهلى و الزمالك

عمر جابر يُغادر مران بيراميدز بسبب الإصابة

كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث

هاتريك محمد هلال يقود دجلة لهزيمة البنك الأهلى 4\2 فى مباراة مثيرة بالدورى

رسميا الاتحاد السكندرى يعلن تجديد عقد السيد سالم 3 مواسم

الطلائع يسحق الجونة برباعية ويرتقى للمركز الـ 13 بالدورى