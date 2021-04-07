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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 7 \ 4\ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء  العديد من الأخبار ، منها .. احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة ، و اصابة عمر جابر فى مران بيراميدز ، و فوز الطلائع على الجونة برباعية.

 

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مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة 

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على معلول خارج قمة الدورى بين الأهلى و الزمالك 

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عمر جابر يُغادر مران بيراميدز بسبب الإصابة

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كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث

 

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هاتريك محمد هلال يقود دجلة لهزيمة البنك الأهلى 4\2 فى مباراة مثيرة بالدورى 

 

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رسميا الاتحاد السكندرى يعلن تجديد عقد السيد سالم 3 مواسم 

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الطلائع يسحق الجونة برباعية ويرتقى للمركز الـ 13 بالدورى 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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