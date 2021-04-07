شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يحتفل بعيد ميلاد الطيار بمعسكر الإسكندرية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص لاعبى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديرهم الفنى طارق محروس على الإحتفال بعيد ميلاد محمد عصام الطيار حارس الفريق الأحمر و منتخب مصر ال 25، وذلك خلال معسكر الفريق بالإسكندرية فى إطار الإستعداد لمواجهة الأوليمبى غدا الخميس .

و يستعد فريق الأهلى لمواجهة الأوليمبى فى إطار الجولة الحادية عشر بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين التى ستقام غدا .

تشهد جولة غدا الخميس الموافق 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كلا من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة المحدد لها يوم 16 من نفس الشهر لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام دورى رجال المحترفين المحدد لها يوم 16 إبريل الجارى بعد ترحيلها وإجراء تعديلات على أخر 4 جولات فى المسابقة.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواصلة الزمالك تصدر دورى محترفين رجال كرة اليد برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوز الأول على سبورتنج والثانى على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى المحترفين.