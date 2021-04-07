إنبي: سنتقدم بشكوى بشأن مباراة أسوان وسنصعد الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

صرح عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، بأن إدارة النادي سوف تتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بخصوص مباراة أسوان التي خاضها الفريق في بطولة دوري we المصري، موضحًا أنه سيصعد الأمر حال وجود خطأ.

وقال مدير الكرة لإنبي في تصريحاته اليوم الأربعاء: "سنتقدم غدًا (الخميس) بشكوى للاتحاد المصري بشأن عدم احتساب هدف إنبي الصحيح في نادي أسوان وهدف أسوان من تسلل واضح".

وتابع: "ولدينا شكوك قوية من عدم توافر تقنية الـVAR رغم تأكيدنا مسبقًا بخطابين للاتحاد المصري ولجنة المسابقات بضرورة توافر الـVAR".

واختتم قائلًا: "سنصعد الأمر في حالة ثبوته؛ لأن هذا استهتار بمقدرات الأندية وعدم تكافؤ الفرص".

وخسر إنبي في المباراة التي شهدت عودة أسوان للعب على ستاد أسوان الرياضي بهدف نظيف.