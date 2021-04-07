مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يعتمد تصميمات الزي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالأهلي، أن إدارة الفريق اعتمدت تصميمات الزي الجديد لفريق الكرة بالنادي، بناء على تقرير أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بعد عودته من دبي.

وكان أمير توفيق وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي قد سافرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على دعوة من الشركة الحاصلة على حقوق رعاية ملابس الفريق للكرة لاختيار زي الموسم الجديد.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أمير توفيق وبيبو قد اطلعا على العديد من التصميمات الجديدة في دبي حيث المقر الإقليمي للشركة وتمت المفاضلة بين أكثر من شكل.

وأضاف: "قدم توفيق تقريرًا للجنة التخطيط عن رحلته متضمنًا التصميمات التي رأها تناسب الأهلي وتم عرضها على إدارة الكرة التي وافقت بالفعل".

واختتم المصدر تصريحاته: "من المقرر أن يصل الزي الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، وسوف يظهر به فريق الكرة في موسمه الجديد".