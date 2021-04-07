رسميًا.. سموحة يعلن إعارة حسام حسن والترهوني لأهلي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إعارة لاعبي فريقه حسام حسن ومحمد الترهوني لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.

ودوّن عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء:"رسمياً إعارة اللاعب محمد الترهوني حتى نهاية هذا الموسم لنادي الأهلي الطرابلسي الليبي وأيضاً إعارة اللاعب الصاعد نجم المنتخب الكابتن حسام حسن لنهاية الموسم أيضًا".

وسبق وأشار محمد فرج عامر، إلى أن صفقة انتقال حسام حسن لاعب فريقه إلى أهلي طرابلس الليبي على وشك الإتمام، مضيفًا أن تلك الصفقة لن تتعارض مع بيعه لأحد الاندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة راديو "9090"، قال عامر: "أحمد سامي (مدرب الفريق) وافق على رحيل اللاعب لمدة 4 أشهر، على أن يعود بعدها إلى سموحة.. قيمة الصفقة مليون دولار، ومن المفترض استلام القيمة المالية خلال الساعات المقبلة".

وبسؤاله عما إذا كانت تلك الصفقة ستتعارض مع انتقاله إلى "أحد الأندية المصرية"، قال: "ليس هناك تعارض بين الصفقتين، بعد نهاية فترة انتقال حسن إلى الأهلي الليبي، سيعود إلى سموحة لاستكمال موسم الدوري، ثم يرحل إلى ناديه الجديد".

جدير بالذكر أن فرج عامر سبق وأعلن بيع حسام حسن "لأحد الاندية المصرية" مقابل 40 مليون جنيه -دون الكشف عن هوية النادي- على أن ينتقل إليه بداية من الموسم المقبل.