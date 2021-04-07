أربعاء الأبطال.. بايرن 2 - 2 باريس سان جيرمان.. بورتو1 - 1 تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وضع نادي تشيسلي قدمًا في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي المسابقة.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه ميسون ماونت لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف قبل أن يُعزز بن تشيلويل تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 85.

وضمن منافسات الدور ذاته حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً هاماً على مضيفه بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدفين.

وافتتح باريس سان جيرمان المباراة بهدف في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه كيليان مبابي ثم أضاف ماركينيوس الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يقلص تشوبو موتينج النتيجة بهدف لبايرن في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تعادل توماس مولر لبايرن ميونخ في الدقيقة 60 ولكن لم يستمر التعادل سوى 3 دقائق حتى خطف كيليا مبابي هدف الفوز لباريس سان جيرمان.