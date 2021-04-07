نهائي مبكر.. تشكيل صدام بايرن ميونيخ وسان جيرمان بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وكشف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن تشكيل البافاري حامل اللقب، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنجامين بافارد، ونيوكلاس سولي، وديفيد ألابا، لوكاس هيرنانديز

الوسط: جوشوا كيميش، وليون جورتسيكا

وسط الهجوم: ليوري ساني، وتوماس مولر، وكينجسلي كومان

الهجوم: تشوبو موتينج

أما باريس سان جيرمان، فكشف ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني للفريق الباريسي عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داجبا - ماركينيوس - كيمبمبي- ديالو

خط الوسط: إدريسا جايا - دانيلو بيريرا

وسط الهجوم: أنخيل دي ماريا - جوليان دراكسلر - نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: كيليان مبابي

والتقى الفريقان في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، والذي توج به الفريق البافاري بهدف سجله كومان.