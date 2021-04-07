شاهد فيديو هدف باريس الثاني أمام بايرن ميونخ «ماركينيوس يضرب المصيدة»

شاهد فيديو هدف باريس الثاني أمام بايرن ميونخ الذي سجله البرازيلي ماركينيوس بصناعة نيمار، ليصعب المأمورية على العملاق البافاري في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب آليانز آرينا.

وتسلم ماركينيوس كرة طولية من مواطنه نيمار جونيور داخل منطقة الجزاء، بعدما ضرب مصيدة التسلل بذكاء كبير، قبل أن يضع الكرة بكل سهولة في مرمى الحارس مانويل نوير لحظة خروجه لغلق زوايا التسديد، ليعلن تقدم باريس بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وكان مبابي قد منح باريس سان جيرمان الأسبقية بـ الهدف الاول في الدقيقة 3 من هجمة مرتدة قادها مع نيمار جونيور، وانتهت بتسديدة قوية غالطت مانويل نوير.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني بالنسبة لماركينيوس في 8 مباريات لعبها مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويرجع الهدف الأول إلى تاريخ 2 ديسمبر 2020 في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بإحدى مباريات دور مجموعات البطولة.

وفي جعبة ماركينيوس هدف واحد في 21 مباراة بمنافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم سجله أمام نيس يوم 20 سبتمبر 2020.

وأضطر المدير الفني لباريس سان جيرمان “بوكيتينو” لتغيير ماركينيوس في الدقيقة 30 بلاعب الوسط آندير هيريرا بسبب تعرضه لإصابة قوية.

شاهد فيديو هدف باريس الثاني أمام بايرن ميونخ

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