مشاهدة اهداف مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي فى الدوري المصري – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021، لحساب الجولة 18، والتي استضافها ملعب السلام.

خرج وادي دجلة من مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين والمتأخر بنتيجة 4-2 على ضيفه البنك الأهلي، ليعود إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد وادي دجلة، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري، إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين أمام البنك الأهلي، صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

تقدم وادي دجلة مبكرا بهدف حمل توقيع محمد هلال في الدقيقة الثانية، لكن المهاجم المخضرم أحمد علي منح التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 21.

أعاد هلال التقدم لدجلة من جديد، عقب تسجيله هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 76، غير أن أحمد علي هز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 79.

تواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما واصل محمد هلال تألقه بتسجيله الهدف الثالث، ليصبح (هاتريك) اللقاء في الدقيقة 88، فيما تكفل أحمد عاطف بإحراز الهدف الرابع لوادي دجلة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن وادي دجلة تعادل بدون أهداف مع ضيفه الإنتاج الحربي في المرحلة الماضية لمسابقة الدوري المصري.

إليكم اهداف المباراة