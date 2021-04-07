شاهد فيديو هدف باريس الاول امام بايرن ميونخ عن طريق مرتدة مبابي بعد 3 دقائق من بداية لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب آليانز آرينا في ميونخ اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021.

واستغل مبابي تمريرة من نيمار جونيور داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة نموذجية، انتهت بتصويبة قوية من مبابي ارتطمت بشكل غريب في جسد حارس بايرن ميونخ مانويل نوير الذي اعتقد أنها ستذهب في اليمين لكنها ذهبت على يساره في الزاوية الضيقة لتعانق الشباك وسط دهشة زملاء نوير في الدفاع.

وصام مبابي عن تسجيل الأهداف منذ ثنائيته أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي يوم 21 مارس الماضي، حيث أخفق في هز الشباك لمدة 4 مباريات متتالية، أمام أوكرانيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم 2022، ثم أمام ليل في الجولة الماضية من الليج آ عندما خسر باريس على ملعب حديقة الأمراد بهدف دون رد.

ورفع مبابي رصيد أهدافه لـ 7 من 8 مباريات مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علمًا بأنه سجل 20 هدفًا للفريق في الدوري الفرنسي من 26 مباراة.

شاهد فيديو هدف باريس الاول امام بايرن ميونخ

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