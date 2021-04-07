مشاهدة اهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب ذهاب ربع النهائي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق باريس سان جيرمان امام بايرن ميونخ في وقت مبكر للغاية، بعد هجمة مرتدة سريعة ومثالية بقيادة نيمار جونيور.

واستخلص نيمار كرة من جوشوا كيميش في منتصف الملعب وتبادلها مع أنخيل دي ماريا قبل أن يضع مبابي في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ليسدد الأخير كرة غالطت مانويل نوير وسكنت شباكه في الدقيقة الثالثة.

ويعد هذا الهدف الـ26 للنجم الفرنسي كيليان مبابي (22 سنة)، في 43 مباراة خاضها في دوري ابطال اوروبا، بقميص باريس سان جيرمان، وموناكو سابقًا.

وجاء الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة (28)، عن طريق المدافع ماركينيوس كوريا الذي ضرب مصيدة تسلل مدافعي بايرن ميونخ وروض تمريرة نيمار بلمسة المهاجمين الكبار، قبل ان يسدد بباطن القدم على يسار الحارس مانويل نوير.

وأجبرت الإصابة على مستوى العضلة الضامة، المدافع ماركينيوس على مغادرة الميدان في الدقيقة (30)، ليحل بديلًا عنه “أندير هيريرا”، وبهذا التبديل الإضطراري حدث تعديل في الخط الخلفي لفريق باريس سان جيرمان بعودة لاعب خط الوسط الدفاعي دانيلو بيريرا إلى مركز قلب الدفاع.

وبعدها مباشرة أجرى هانسي فيليك التبديل الأول لفريق بايرن ميونخ وبالتحديد في الدقيقة (33)، بخروج لاعب خط الوسط “ليون جوريتسكا”، ودخول الظهير الأيسر “ألفونسو ديفيز”.

وقلص المهاجم لكاميروني “إريك ماكسيم تشوبو موتينج” النتيجة لصالح بايرن ميونخ برأسية قوية في الدقيقة (36)، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن بينجامين بافارد.

وواصل فيليك إجراء التعديلات على تشكيلة بايرن ميونخ بخروج المدافع نيكلاس زوله الذي أرتكب اخطاءً كارثية، ودخول جيروم بواتينج في الدقيقة (42).

ويدير مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الحكم الاسباني “انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت الألمانية.

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