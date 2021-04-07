تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي وبورتو في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي، والتي يستضيفها ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية، بدلًا من ملعبه الدراجاو بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.
انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 32 عن طريق تسديدة قوية من الشاب الانجليزي “ماوسن ماونت”.
وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما هزم أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد ذهابًا، قبل ان ينتصر عليه إيابًا في ستامفورد بريدج بنتيجة (2-0).
ولم يجد تشيلسي أي صعوبة في دور المجموعات، حيث حصد 14 نقاط، من 4 انتصارات، وتعادلين، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد هذا الموسم في المسابقة الأعرق في أوروبا.
بينما صعد بورتو على حساب يوفنتوس في مفاجئة مدوية رغم خسارته بنتيجة (3-2) في مباراة الإياب، مستفيدًا من انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب على ملعبه الدراجاو.
وقطع بورتو تذكرة عبوره من دور المجموعات على حساب “أولمبياكوس ومارسيليا” بتحقيقه 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليصعد من المركز الثاني رفقة المتصدر “مانشستر سيتي”، الذي ألحق بالفريق البرتغالي الخسارة الوحيدة في هذا الدور، قبل ان يتعرض للخسارة الثانية أمام اليوفي في ثمن النهائي.
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