مشاهدة اهداف مباراة الرجاء وحسنية اكادير فى الدوري المغربي – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة الرجاء وحنسية اكادير فى الدوري المغربي، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021، لحساب الجولة 11، والتي أقيمت على المركب الرياضي محم الخامس بمدينة الدار البيضاء.
واصل الرجاء البيضاوي نتائجه الهزيلة ببطولة دوري المحترفين المغربي، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة، إثر خسارته صفر / 1 أمام ضيفه حسنية أكادير.
وتجمد رصيد الرجاء (حامل اللقب)، الذي حقق فوزا وحيد في لقاءاته الستة الأخيرة بالدوري المغربي، عند 19 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد حسنية أكادير، الذي انتزع انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 17 نقطة في المركز الثالث.
وتقمص يوسف الفحلي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أكادير الوحيد في الدقيقة 54، ليفشل بعدها الرجاء في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، رغم لعب منافسه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، عقب طرد ياسين الرامي لاعب أكادير في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني.
إليكم فيديو ملخص المباراة
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