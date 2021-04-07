تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم أمام بايرن ميونخ «مبابي ونيمار في الهجوم»

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم أمام بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها على ملعب آليانز آرينا هذا المساء، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

قرر المدير الفني الارجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” البدء بالقوة الضاربة في خط الهجوم، بوضع أنخل دي ماريا وجوليان دراكسلر خلف الثنائي السريع “نيمار ومبابي”.

ويغيب عن صفوف باريس سان جيرمان في هذه المباراة الظهيرين “جوان بيرنات وكورزاوا» بداعي الإصابة، بينما يتخلف الثنائي الإيطالي فلورينزي وفيراتي عن اللقاء بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وخرج المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي من حسابات باريس سان جيرمان في هذه المباراة، بالاضافة إلى مواطنه لياندرو باريديس الذي أصيب إصابة عضلية في مباراة ليل التي خسرها النادي الباريسي بهدف دون رد في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي (3 أبريل).

وفضل بوكيتينو البدء بلاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي في ظل غياب فيراتي وباريديس، على أن يكون البرازيلي رافينيا ألكانتارا بديلاً له إذا تطلب الأمر.

التالي تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم :

كيلور نافاس

ديالو – كيمبيمبي – ماركينيوس – داجبا

دانيلو – إدريسا جانا جاي

جوليان دراكسلر – نيمار جونيور – أنخل دي ماريا

كيليان مبابي