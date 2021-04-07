عاجل | تشكيلة تشيلسي الاساسية امام بورتو في دوري ابطال اوروبا «هافيرتز يخطف مكان زياش»

تعرف على تشكيلة تشيلسي الاساسية امام بورتو في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم 6 أبريل 2021، لحساب إياب دور ربع النهائي.

قرر المدير الفني الألماني توماس توخيل الاعتماد على الرسم التكتيكي 3-4-3 بتشكيلة تشيلسي الاساسية امام بورتو اليوم، كما أصر على الدفع بالمهاجم الألماني تيمو فيرنر الذي يمر بأسوأ فتراته على حساب، أوليفيه جيرو، وتامي أبراهام.

وسيشغل كاي هافيرتز مركز صانع الألعاب بدلًا من النجم الدولي المغربي “حكيم زياش” الذي يجلس على دكة بدلاء تشيلسي اليوم.

التالي تشكيلة تشيلسي الاساسية امام بورتو:

إدوارد ميندي

سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستينسن – أنطونيو روديجير

رايس جيمس – جورجينو – ماتيو كوفاسيتش – بينجامين تشيلويل

ماسون مونت – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر

ويدير مباراة تشيلسي وبورتو الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وبورتو على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.