مشاهدة اهداف مباراة الترجي والاولمبي الباجي فى الدوري التونسي – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة الترجي والاولمبي الباجي فى الدوري التونسي، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021، فى الجولة 23، والتي اقيمت على الملعب الاولمبي حمادي العقربي.

واصل الترجي الرياضي صدارته لجدول ترتيب الدوري التونسي عقب فوزه على ضيفه الاولمبي الباجي بهدف نظيف والمنقوص من الدقيقة 79 بسبب طرد لاعبه التوجولي “كلوسه أجبوزو”.

وسجل هدف فوز الترجي اللاعب “محمد علي بن رمضان” فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الترجي رصيده الى النقطة 49 فى صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن ملاحقه النجم الساحلي، بعد ان خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 16، وتعادل فى مباراة واحدة، بينما تعرض لهزيمتين.

فى المقابل تجمد رصيد الاولمبي الباجي عند النقطة 27 فى المركز الثامن، بعد ان خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى سبع مباريات، وتعادل فى ست مباريات، وتعرض لتسع هزائم.

وشهد اللقاء إراحة الترجي لعدد من لاعبيه الأساسيين، استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الترجي لمواجهة المولودية، يوم السبت المقبل، في مباراة مصيرية لحسم البطاقة الثانية لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي مولودية الجزائر والزمالك.

إليكم فيديو ملخص المباراة