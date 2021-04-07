تشكيلة بايرن ميونخ اليوم أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا «تشوبو-موتينج يعوض ليفا»

تعرف على تشكيلة بايرن ميونخ اليوم امام باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها مساء الاربعاء على ملعب آليانز آرينا في ميونخ عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

قرر المدير الفني الألماني هانز فليك الدفع بالمهاجم الكاميروني تشوبو–موتينج في تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية اليوم، لتعويض الغائب بداعي إصابة في الركبة “ليفاندوفسكي”.

وانضم تشوبو–موتينج لصفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي بالمجان، ولم يحصل على الكثير من الفرص للعب كأساسي بسبب التألق الكبير للمهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك تشوبو–موتينج مع البايرن في 17 مباراة بمنافسات الدوري الألماني وسجل هدفًا يتيمًا كان أمام نادي كولن يوم 27 فبراير الماضي، واستطاع تسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس ألمانيا.

وسيتواجد ماكسيم تشوبو موتينج صاحب الـ 32 عامًا في الخط الأمامي لبايرن ميونخ ومن خلفه الألماني توماس مولر، وعلى طرفي الملعب كينجسلي كومان وليروا ساني.

التالي تشكيلة بايرن ميونخ اليوم :

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – سولي – بنجامين بافار

كيميش – جوريتسكا

كومان – مولر – ساني

تشوبو موتينج

دكة بدلاء بايرن: جيروم بواتينج – ألفونسو ديفيز – كواسي – خابي مارتينيز – موسيالا – نوبل – بونا سار.