بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة تشيلسي وبورتو في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب ذهاب ربع النهائي.

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على بورتو بملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية، بدلًا من ملعبه الدراجاو بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما هزم أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد ذهابًا، قبل ان ينتصر عليه إيابًا في ستامفورد بريدج بنتيجة (2-0).

ولم يجد تشيلسي أي صعوبة في دور المجموعات، حيث حصد 14 نقاط، من 4 انتصارات، وتعادلين، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد هذا الموسم في المسابقة الأعرق في أوروبا.

بينما صعد بورتو على حساب يوفنتوس في مفاجئة مدوية رغم خسارته بنتيجة (3-2) في مباراة الإياب، مستفيدًا من انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب على ملعبه الدراجاو.

وقطع بورتو تذكرة عبوره من دور المجموعات على حساب “أولمبياكوس ومارسيليا” بتحقيقه 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليصعد من المركز الثاني رفقة المتصدر “مانشستر سيتي”، الذي ألحق بالفريق البرتغالي الخسارة الوحيدة في هذا الدور، قبل ان يتعرض للخسارة الثانية أمام اليوفي في ثمن النهائي.

ويدير مباراة تشيلسي وبورتو الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وبورتو على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

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