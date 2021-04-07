موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة بايرن ميونخ وباريس في دوري ابطال اوروبا، لحساب ذهاب ربع النهائي، على ملعب آليانز آرينا في ميونخ.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، ويبدأ البث المباشر لتغطية أحداث اللقاء قبل ساعة كاملة عبر ستوديو تحليلي بقنوات بين سبورت.

وستنقل قناة بي إن سبورتس القطرية 1 بريميم وقناة بين سبورت 4 HDR مباراة بايرن ميونخ وباريس مساء اليوم الاربعاء الموافق 7 أبريل 2021، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”.

ويحظى هذا اللقاء باهتمام إعلامي كبير، فلا يوجد أهم منها خلال مباريات اليوم الاربعاء، نظرًا لتتويج الفريقين بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، بالاضافة إلى تأهلهما إلي نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة صيف 2020.

وستنقل قناة سكاي سبورت 2 الألمانية هذه المباراة، بالاضافة إلى قناة موفي ستار ليجا دي كامبيونس الإسبانية، وقناة BT Sport 3 البريطانية.

وتوجد قنوات أخرى ستنقل الحدث أمثال قناة إليفين سبورتس 2 البرتغالية وقناة تيليكوم سبورت 1 الرومانية، وقناة لوك سبورت بلاص الرومانية.

ويغيب عن صفوف بايرن ميونخ (بطل الدوري الألماني) في هذه المباراة 7 لاعبين دفعة واحدة، لعل أبرزهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أصيب في الركبة مؤخرًا، والجناح الدولي الالماني الطائر “سيرج جنابري” بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويغيب أيضًا هوفمان ودوجلاس كوستا وروكا وتيليمان وتوليسو عن صفوف بايرن ميونخ الذي سيعول الكثير على نجاعة مهاجمه الجديد “تشوبونج” لعبور هذه الملحمة الصعبة.

ولن يختلف حال باريس سان جيرمان (بطل الدوري الفرنسي) عن البايرن، فهو الآخر يعاني من غيابات مؤثرة لعل أبرزها الثنائي الأرجنتيني “ماورو إيكاردي ولياندرو باريدس” والثنائي الإيطالي “فلورينزي وفيراتي”، بالاضافة إلى الظهيرين كورزاوا وبيرنات.