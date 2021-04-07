بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا «يلا شوت»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي.

سيحاول بطل دوري ابطال اوروبا ست مرات بايرن ميونيخ تكديس المزيد من البؤس على فريق باريس سان جيرمان الذي لم ييأس في البحث عن لقبه الأول على الإطلاق في المسابقة الأعرق في القارة العجوز، عندما يستقبله الليلة على ملعب أليانز أرينا.

وتأهل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب فريق لاتسيو الإيطالي بهزيمته في الدور ثمن النهائي بمباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (4-1)، و(2-1).

ووصل بايرن ميونخ إلى الانتصار 150 في دوري ابطال اوروبا بمواجهة لاتسيو الأخيرة في إياب ثمن النهائي، كما عادل أيضًا سجله القياسي في 19 مباراة بدون هزيمة في هذه البطولة (18 فوز، وتعادل وحيد).

وأحرز بايرن ميونخ أكثر من هدفين في 12 مباراة تنافسية متتالية هنا على ملعبه أليانز أرينا، كما فازوا بتسعة من مبارياتهم العشر الأخيرة ضد باريس سان جيرمان، وإن كان الاستثناء هو الهزيمة 3-0 أمام الفريق الفرنسي في عام 2017.

ويفتقد بايرن ميونخ عنصرين في غاية الأهمية ضمن تشكيلته الأساسية اليوم امام باريس سان جيرمان، وهم “روبيرت ليفاندوفسكي”، و”سيرج جنابري” لإصابات مختلفة، بالإضافة إلى غياب كل من “دوجلاس كوستا، مارك روكا، وكورنتين توليسو”.

على الجهة المقابلة، سيبحث فريق باريس سان جيرمان عن رد اعتبارهم والانتقام من الهزيمة التي تعرضوا لها في نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ بهدفٍ دون رد.

ولم يواجه باريس سان جيرمان معاناة كبيرة، لخطف بطاقة الترشح إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، إذ هزم برشلونة في كامب نو (4-1)، وتعادل في الإياب (1-1).

وسيغيب عن صفوف باريس سان جيرمان اليوم امام بايرن ميونخ كل من، “ماورو إيكاردي، فيراتي، لياندرو باريديس، كورزاوا، خوان بيرنات، وفلورينزي”.

ويدير مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الحكم الاسباني “انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت الألمانية.

وستقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وستكون بنفس توقيت المباراة الأولى 19:00 جرينيتش.

بايرن ميونخ 1-2 باريس سان جيرمان

ملعب آليانز آرينا

دوري أبطال أوروبا (ذهاب ربع النهائي)

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تشكيلة بايرن ميونخ اليوم :

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – سولي – بنجامين بافار

كيميش – جوريتسكا

كومان – مولر – ساني

تشوبو موتينج

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم :

كيلور نافاس

ديالو – كيمبيمبي – ماركينيوس – داجبا

دانيلو – إدريسا جانا جاي

جوليان دراكسلر – نيمار جونيور – أنخل دي ماريا

كيليان مبابي

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الشوط الأول

1″ بايرن ميونخ يبدأ المباراة بضغط كبير

2″ باريس سان جيرمان مركز أكثر على المرتدات

3″ ركنية للبايرن..ترتد بسرعة كبيرة بقيادة نيمار

3″ جووووووول …باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول عن طريق كيليان مبابي (صناعة نيمار)

…باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول عن طريق كيليان مبابي (صناعة نيمار) 28″ جوووووول …باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق ماركينيوس (صناعة نيمار)

…باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق ماركينيوس (صناعة نيمار) 37″ جوووووول …بايرن ميونخ يقلص الفارق 2/1 بفضل هدف تشوبو موتينج (صناعة بافار)

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