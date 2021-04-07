نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، في مباراة مؤجلة ومعادة من الجولة الثالثة، بقرار من الاتحاد الايطالي، والتي استضافها ملعب أليانز ستاديوم.

عاد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس من الإصابة ليسجل هدفا رائعا في الفوز بنتيجة 2-1 على نابولي اليوم الأربعاء ويتقدم الفريق القادم من تورينو إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الايطالي بعد أن وضع حدا لتعثره في الآونة الأخيرة.

ومنح كريستيانو رونالدو التقدم ليوفنتوس مبكرا قبل أن يسدد ديبالا، في مشاركته الأولى في الدوري منذ يناير، في الزاوية السفلى للمرمى ليضاعف النتيجة في الدقيقة 73.

وقلص لورينتسو إنسيني الفارق لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكن الوقت لم يكن كافيا أمام الفريق الزائر لإدراك التعادل لتنتهي مسيرة انتصاراته في المباريات الأربع السابقة.

وحقق فريق المدرب أندريا بيرلو بذلك فوزا ثمينا بعد تعرضه لضغط كبير إثر حصوله على نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام بنيفنتو وتورينو المهددين بالهبوط.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ميلان. ويأتي نابولي في المركز الخامس ولديه 56 نقطة.

وتخلف نابولي عن خوض تلك المباراة أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة يوم 4 أكتوبر 2020، بسبب القيوض التي فرضتها السلطات الإيطالية على الفريق حينها، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم ضاغط من يوفنتوس، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية عبر رونالدو، الذي تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانييلو، لكنه فشل في تسديد الكرة برأسه بغرابة شديدة.

ورد نابولي سريعا، فمن هجمة مرتدة في الدقيقة الرابعة وصلت الكرة إلى بيوتر زيلينسكي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وأضاع فيديريكو كييزا فرصة افتتاح التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة، حيث تابع تمريرة عرضية أبعدها الدفاع بشكل خاطيء، لتتهيأ الكرة أمامه ويسدد من داخل المنطقة، لكنها اصطدمت في المدافعين لتخرج إلى ركنية كادت أن تسفر عن هدف لأصحاب الأرض عن طريق أدريان رابيو، الذي سدد ضربة رأس من متابعة للركلة الركنية، مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

ترجم يوفنتوس سيطرته على اللقاء، بعدما سجل رونالدو هدفا لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقة 13، حيث انطلق كييزا من الناحية اليمنى، مراوغا أكثر من لاعب بمهارة، قبل أن يرسل تمريرة عرضية زاحفة، للنجم البرتغالي، الخالي من الرقابة، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين أليكس ميريت، حارس مرمى نابولي، داخل الشباك.

كاد نابولي أن يدرك التعادل سريعا، حينما سدد فابيان رويز من خارج المنطقة في الدقيقة 16، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى، ليهدأ بعدها إيقاع المباراة نسبيا، في ظل استحواذ متبادل من الفريقين.

طالب لاعبو يوفنتوس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، بعد سقوط كييزا في كرة مشتركة مع هيرفينج لوزانو لاعب نابولي داخل منطقة جزاء الضيوف، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

وأضاع خوان كوادرادو فرصة ليوفنتوس في الدقيقة 37، عندما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد من داخل المنطقة، غير أنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليمسكها ميريت بثبات.

رد نابولي بهجمة سريعة في الدقيقة التالية انتهت بتسديدة من خارج المنطقة عبر لورينزو إنسيني، مرت فوق العارضة مباشرة، ليشن يوفنتوس هجمة مرتدة في الدقيقة 40 بقيادة ألفارو موراتا، الذي مرر كرة عرضية زاحفة من اليمين لرونالدو الذي ترك الكرة إلى كييزا، لكنه سدد تصويبة غير متقنة ذهبت بعيدة عن المرمى.

حاول نابولي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إثر سقوط زيلينسكي داخل المنطقة خلال كرة مشتركة مع أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، لكن الحكم اشار لمواصلة اللعب لينتهي الشوط بتقدم يوفنتوس بنتيجة 1-صفر.

استهل نابولي الشوط الثاني بنشاط هجومي مكثف، بحثا عن هدف التعادل، الذي كاد أن يأتي في الدقيقة 48 عن طريق جيوفاني دي لورينزو، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أبعد الكرة باقتدار.

لم تمر سوى دقيقتين، حتى رد يوفنتوس بهجمة منظمة، حيث أرسل كوادرادو كرة عرضية من الجانب الأيمن، قابلها كييزا بضربة رأس غير متقنة، ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، ليعقبها تسديدة من كوادرادو في الدقيقة 53، مرت بجوار القائم.

عاد نابولي لنشاطه الهجومي، حيث سدد لورنزو إنسيني من داخل المنطقة، لكن بوفون تصدى للكرة قبل أن يبعدها الدفاع لركنية لم تستغل في الدقيقة 59.

وأطلق فابيان رويز قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 70، لكن بوفون كان لها بالمرصاد، ليرد يوفنتوس بهدف ثان عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 73.

وتلقى ديبالا تمريرة من رودريجو بيتانكور داخل المنطقة، قبل أن يسدد من داخل المنطقة واضعا الكرة على يسار ميريت داخل الشباك، مسجلا الهدف بعد أربع دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.

هدأ إيقاع يوفنتوس نسبيا بعد تسجيله الهدف الثاني، ليمنح الفرصة لنابولي للعودة لأجواء اللقاء، حيث حصل الضيوف على ركلة جزاء في الدقيقة 89، بعد تعرض فيكتور أوسيمين للإعاقة داخل المنطقة من جانب جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس.

ونفذ إنسيني الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يمين بوفون، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، محرزا هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 90.