إنتر ميلان يواصل زحفه بثبات نحو اللقب يوفنتوس يتخطى نابولي

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل إنتر ميلان زحفه بثبات نحو اللقب التاسع عشر في تاريخه والأول منذ 2010 بفوزه المستحق على ضيفه ساسوولو 2-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل المهاجمان الدوليان البلجيكي روميلو لوكاكو (10) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (67) هدفي إنتر، فعزز الأول موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 21 هدفاً، ورفع الثاني غلته الى 15 هدفاً، فيما سجل الإيفواري حامد جونيور تراوريه الهدف الوحيد للضيوف (85).



وهو الفوز العاشر على التوالي لإنتر والـ22 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة موسعاً الفارق الى 11 نقطة بينه وبين جاره ميلان شريكه في المركز الثاني على لائحة الاندية الاكثر تتويجا باللقب (18 لكل منهما) بفارق 18 لقبا خلف يوفنتوس.



ولم يخسر إنتر منذ سقوطه امام مضيفه سمبدوريا 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير في المرحلة 16.



وفي مباراه أخرى قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله الأرجنتيني باولو ديبالا فريقهما يوفنتوس لتخطي ضيفه نابولي 2-1 في لقاء مؤجل من المرحلة الثالثة للدوري الإيطالي.



وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد مهارة فردية رائعة من المتألق فيدريكو كييزا تابعها الدون بسهولة في المرمى.



فيما وقع على الثاني ديبالا من كرة ملتفة بيسراه داخل منطقة الجزاء 73، بعد دخوله بديلاً للإسباني ألفارو موراتا بـ4 دقائق.



أما هدف نابولي الوحيد فجاء من ركلة جزاء نفذها لورينسو إنسيني بنجاح في مرمى الأسطورة جيالويجي بوفون 90.



ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 59 نقطة، فبات ثالثاً على سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 56 في المركز الخامس.



وبعد عدم تسجيله لأي هدف ضد نابولي خلال 4 مواجهات مع ريـال مدريد ويوفنتوس بكافة المسابقات، سجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف في آخر 6 مواجهات.



المصدر: وكالات