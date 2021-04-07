شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مباشر .. شاهد هدف مبابي في شباك نوير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ بايرن ميونخ بضغط هجومي عالي على باريس سان جيرمان وأضاع الفريق الألماني هدفا مبكرا بعدما اصطدمت رأسية شوبو مواتينج في العارضة، ولكن رد باريس سان جيرمان جاء سريعا في تسجيل هدفا مبكرا عند الدقيقة الثالثة عن طريق كيليان مبابي بعدما استلم الكرة من نيمار وسددها في مرمى مانويل نوير بقوة لتصطدم بقدمه وتسكن شباكه.

أعلن المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان 7-4-2021

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.شش

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.