شكرا لقرائتكم خبر عن مؤجلات الدوري الإيطالي: إنتر يبتعد بالقمة.. ويوفنتوس يضيق الخناق على ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق إنتر ميلان مسيرته نحو حصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010، وحقق الفريق انتصارًا صعبًا على ضيفه، فريق ساسولو، بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 في الدوري الإيطالي "سيريا أي".

وأنهى أصحاب الأرض الشوط بنتيجة 1-0 بفضل هدف من البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفه رقم 21 في الدوري هذا الموسم، ليستمر في مطاردة كريستيانو رونالدو على سباق هدافي الدوري.

وفي الشوط الثاني، ضاعف لاوتارو مارتينيز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان، ليسجل المهاجم الأرجنتيني هدفه الـ15 في المسابقة هذا الموسم.

ولم يؤثر هدف الضيوف في أخر 5 دقائق من المباراة، عن طريق الإيفواري حامد تراوري، في النتيجة النهائية، مع حصد إنتر لفوزه الـ10 على التوالي في الدوري، وهو الفوز رقم 22 لهم هذا الموسم، ليرتفع رصيد الفريق إلى 71 نقطة في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، آي سي ميلان.

ودخل إنتر تاريخ المسابقة بعد أن أصبح أول فريق يفوز بـ10 مباريات متتالية في الدور التاني من موسم بالدوري الإيطالي (في عهد احتساب الفوز بـ 3 نقاط).

وفي تورينو، نجح يوفنتوس في تحقيق فوز صعب على نابولي بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق هداف الدوري، كريستيانو رونالدو، الذي عزز من رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 25 هدفًا.

وضاعف البديل بابلو ديبالا تقدم أصحاب الأرض في النتيجة قبل 17 دقيقة من النهاية، مسجلًا أول هدف له كبديل في المسابقة منذ مارس 2020.

وحصل فريق نابولي على ركلة جزاء سجلها القائد لورينزو اينسيني، ولكن الهدف كان بمثابة تحصيل حاصل مع انتهاء المباراة لصالح أصحاب الأرض.

الفوز جعل يوفنتوس يقفز للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان الثاني، في حين تجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الخامس.