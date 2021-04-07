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بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مباشر .. مبابي يسجل في شباك نوير مبكرًا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ بايرن ميونخ بضغط هجومي عالي على باريس سان جيرمان وأضاع الفريق الألماني هدفا مبكرا بعدما اصطدمت رأسية شوبو مواتينج في العارضة، ولكن رد باريس سان جيرمان جاء سريعا في تسجيل هدفا مبكرا عند الدقيقة الثالثة عن طريق كيليان مبابي بعدما استلم الكرة من وسددها في مرمى مانويل نوير بقوة لتصطدم بقدمه وتسكن شباكه.

وأعلن المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان 7-4-2021

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.شش

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة ، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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