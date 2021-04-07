شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك في قمة كرة السلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الشباب لكرة السلة تحت 20 سنة بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وقدم خلالها الفريقين عرضًا قويًّا، وظهر اللاعبون بصورة مميزة، ونجح الأهلي في تعديل تأخره إلى تعادل مثير في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة بنتيجة 71-71.

ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي تمكن خلاله شباب سلة الأهلي من حسم نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة 81-79.

وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين، وذلك عقب نهايتها وبدأت الأزمة بعد دخول ياسين ياسر نجل المدرب العام لفريق الزمالك لملعب المباراة ودخل في مناوشات مع لاعبي الأهلي لتبدأ بعدها اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين وصلت إلى الاعتداء على أتوبيس النادي الأهلي أثناء مغادرته صالة الشرقية للدخان التي احتضنت اللقاء.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك قام علاء عبدون المدير الفني للفريق بعمل محاضرة فنية اليوم الأربعاء لوضع بعض التعليمات والخطط الفنية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء اليوم الأربعاء الذي جمع بين الزمالك ونظيره الأهلي بصالة الشرقيه للدخان وانتهي اللقاء لصالح المنافس، على الرغم من سيطرة اللاعبين على المباراة منذ البداية ولكن كان لغياب التوفيق عن الفريق سبب في التعادل ثم الهزيمة.