شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم الزمالك وتونجيت السنغالي يصل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة مساء غدا الخميس، طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالى، المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء المالى محمدو كيتا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه موديبو سماكى مساعدًا أول، وفانتا إدريسا كونيه مساعدًا ثانيًا، وهارونا كوليبالى حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة الجزائرى عبدالله جويدة.

كانت بعثة تونجيت وصلت إلى القاهرة في الواحدة صباح أمس الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولو العلاقات العامة بالنادى لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.‎

ويلتقى الزمالك مع تونجيت يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة، في السادسة مساءً بعدما حدد الاتحاد الإفريقى موعد اللقاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، وبالتالى يحتاج للفوز بأى نتيجة على تونجيت السنغالى في الجولة الأخيرة، على أن يخسر المولودية من الترجى التونسى من أجل التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة.