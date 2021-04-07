شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة ريال مدريد وليفربول حديث الصحف العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الصحف الإسبانية والإنجليزية الضوء على فوز فريق ريال مدريد الإسبانى على ليفربول الإنجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دى ستيفانو، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

أحرز أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين فى الدقيقتين 27 و65، وماركو أسينسيو فى الدقيقة 36، بينما سجل النجم المصرى محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد فى الدقيقة 51.

وينتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 14 إبريل الجارى على ملعب أنفيلد.

من جانبها، علقت صحيفة «آس» الإسبانية على فوز ريال مدريد على ليفربول، حيث قالت: «ثنائية وعمل متفرد من فينيسيوس»، كما عنونت: «ريال مدريد يكتسح ليفربول فى الشوط الأول ويقاوم فى الشوط الثانى.. وأسينسيو يعود للتسجيل».

وركزت صحيفة «آس»، فى تقريرها، على تألق الجناح البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور وقيادة فريقه ريال مدريد الإسبانى لتحقيق انتصار جيد أمام فريق ليفربول الإنجليزى، حيث أكدت أن النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور ظهر بشكل لافت فى مواجهة ريال مدريد أمام ليفربول عندما سجل ثنائية من أهداف فريقه، وتكفل زميله الجناح الإسبانى ماركو أسينسيو بهدف فى الدقيقة (36)، بينما رفض الفرعون المصرى محمد صلاح الخروج من المباراة دون أن يضع بصمته، حيث سجل هدف الريدز الوحيد فى الدقيقة (51).

فى حين عنونت صحيفة «ماركا»: «تتويج فينيسيوس»، مشيرة إلى أن اللاعب «قاد رقصة الريال أمام ليفربول».

كما أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد الذى يتقدم فى أوروبا قدم مباراة عظيمة، مؤكدة أن النجم محمد صلاح منح الحياة للريدز فى إشارة إلى الهدف الوحيد الذى سجله الفريق الإنجليزى.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية: «فينيسيوس منح الريال نصف بطاقة التأهل بثنائية».

كما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «فينيسيوس يتألق أمام الريدز (الحمر) الذين ظهروا رماديين»، مشيرة إلى أن «ثنائية فينيسيوس تحدد المسار بشكل كبير نحو مباراة الإياب على ملعب أنفيلد واقتراب ريال مدريد من نصف النهائى».

فيما سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على خسارة ليفربول، حيث عنونت صحيفة «ميرور»: «آهات فينيسيوس»، مشيرة إلى أن هدف ليفربول خارج الأرض لم يمنع أفضلية ريال مدريد للوصول إلى نصف النهائى، كما قالت صحيفة «ذا صن»: «صدمة الريال.. ليفربول بحاجة لريمونتادا جديدة فى أنفيلد».

فى حين قالت صحيفة «ديلى ميل»: «غادر الريدز كل شىء فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بعد هزيمة ذهاب بهدفين أمام فريق زين الدين زيدان... مع زيارة فينيسيوس جونيور الشباك مرتين، حيث عُوقب فريق يورجن كلوب بسبب البداية البطيئة».

من ناحية أخرى، حصل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، على أعلى تقييم بين لاعبى فريقه خلال مباراة ريال مدريد.

وقالت شبكة «هوسكورد» للإحصائيات الكروية العالمية: «حصل محمد صلاح على تقييم 7.3، وهو الأعلى بين لاعبى ليفربول، خاصة أن صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 3.2%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74%

وفاز صلاح فى المراوغات مرتين، وفقد الاستحواذ على كرته أربع مرات، وصوب صلاح تسديدتين، واحدة تجاه المرمى وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم.