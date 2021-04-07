شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان..تشوبو موتينج يقود هجوم البافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان 7-4-2021

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.شش

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.